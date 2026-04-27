Nevşehir'de 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi sahne aldı

Nevşehir'de, "Çok Güzel Hareketler 2" ekibi tiyatro severlerle buluştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Çok Güzel Hareketler 2" ekibi çeşitli konuları içeren mizahi skeçleri sahneledi.

Gösteri sonunda oyuncuların performansı izleyicilerden alkış aldı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, tiyatro sonrası yaptığı açıklamada, üniversite olarak sanata ve sanatçıya desteklerinin süreceğini belirterek, "Şehrimizin kültürel gelişimine katkı sunan bu değerli ekibe, sergiledikleri muazzam performans için teşekkür ediyor, sanatın birleştirici gücüyle etkinliklerimize devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.