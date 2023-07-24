Nevşehir'de Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinde, 29 Temmuz Cumartesi akşamı Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Nevşehirlilerle buluşacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Nevşehir Kalesi içerisinde düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor. Emel Sayın ve Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin rol aldıkları 'Mavi Boncuk' adlı film ile başlayan ve büyük ilgi gören etkinliğin ikinci haftasında Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde yer aldıkları Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterilecek. 29 Temmuz Cumartesi akşamı Saat 21.00'de başlayacak olan etkinlikte patlamış mısır ve gazoz ikramı ile Nevşehirliler açık havada sinema keyfi yaşamaya devam edecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edebilecek. - NEVŞEHİR