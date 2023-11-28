Nermin Yıldırım'ın 'Bavula Sığmayan' adlı öykü kitabından uyarlanan 'Aile Yalanları' oyununun prömiyeri yapılacak

Nermin Yıldırım'ın 'Bavula Sığmayan' adlı öykü kitabındaki aynı adlı öyküden uyarlanan 'Aile Yalanları' oyununun prömiyeri 20 Aralık'ta Zorlu PSM'de yapılacak. Ülkü Duru, Melisa Sözen ve Müfit Kayacan'ın başrollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Hakan Emre Ünal üstlendi. Oyun, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın perspektifinden aktarıyor.

Nermin Yıldırım'ın "Bavula Sığmayan" adlı öykü kitabındaki aynı adlı öyküden uyarlanan, "Aile Yalanları"nın prömiyeri 20 Aralık'ta Zorlu PSM'de yapılacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, başrollerini Ülkü Duru, Melisa Sözen ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı oyunun yönetmenliğini Hakan Emre Ünal üstlendi.

Küçük bir aile trajedisini üç kahramanın perspektifinden aktaran eserde, aynı olayı her karakterin nasıl başka şekillerde algılayıp yaşadığı gözler önüne seriliyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle:

"Belgin, bir gece yarısı annesinden beklenmedik bir telefon alır. Apar topar memlekete giden genç kadın, burada üç kişilik bir aile bilmecesinin içine düşer. Aile cenderesinde kendi yolunu bulmaya çalışan Belgin, ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan Kamuran ve herkes mutlu olsun istedikçe kendi dahil kimsecikleri mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen'in buruk ama neşeli hikayesi. Söylenenleriyle ama en çok da söylenemeyenleriyle tam bir aile hikayesi."