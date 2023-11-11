Nepal'de Tihar Festivali başladı

Nepal'de beş gün sürecek olan Tihar Festivali başladı. Hindular, festival boyunca zenginlik ve bereket tanrıçası Lakşmi'ye ibadet ediyor.

BHAKTAPUR, 11 Kasım (Xinhua) -- Nepal'de ışık festivali olarak bilinen ve beş gün sürecek olan Tihar Festivali kutlanıyor. Hindular festival boyunca, zenginlik ve bereket tanrıçası Lakşmi'ye ibadet ediyor.

Çömlekçiler, kandil olarak kullanılan topraktan çömlekler yapıyor. Bu kandiller, etkinlik sırasında tanrıçanın yolunu aydınlatmak için sembolik bir jest olarak birçok evde yakılıyor.