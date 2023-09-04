Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi

19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi. Festivalde Türk okçuluk yarışları, at gösterileri, açık hava sineması gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Yağmura rağmen festival alanını dolduranlar Dindar'ın şarkılarına eşlik etti.