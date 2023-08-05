Nazilli'de Açık Hava Sinema Geceleri Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de açık hava sinema etkinlikleri düzenliyor. İlk film olarak 'Aslan Kral' gösterildi. Etkinlikler ağustos ayı boyunca devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tekstil Park'ta ve Mimar Sinan Park'ında düzenlediği açık hava sinema gecelerini Nazilli'ye de taşıdı. Birbirinden değerli eserlerin vatandaşlarla buluşturulduğu açık hava sinema geceleri Nazilli Atatürk Parkı'nda "Aslan Kral" filmi ile başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açık alanda film izlemek isteyen tüm Nazillilileri Atatürk Parkı'na davet etti.

Nazilli Atatürk Parkı'nda 7 Ağustos Pazartesi günü başrollerini Demet Akbağ ile Zafer Algöz'ün paylaştığı "Görevimiz Tatil" ile açık hava sinema etkinliği devam edecek. Saat 21.00'deki etkinlik ücretsiz izlenebilecek. Vatandaşlar, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan ve yaz akşamlarını keyifli hale getiren Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Nazilli'de açık hava sinema geceleri ağustos ayı boyunca devam edecek.