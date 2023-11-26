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Nallıhan Kuş Cenneti'nde Foto Safari Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen Foto Safari Yarışması'nda ödül töreni gerçekleştirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve diğer yetkililerin katıldığı törende dereceye girenler ödüllendirildi ve sergi açıldı. Doğal güzellikleri ön plana çıkarmak için çalışmaların devam edeceği belirtildi.