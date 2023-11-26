Nallıhan Kuş Cenneti'nde Foto Safari Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen Foto Safari Yarışması'nda ödül töreni gerçekleştirildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve diğer yetkililerin katıldığı törende dereceye girenler ödüllendirildi ve sergi açıldı. Doğal güzellikleri ön plana çıkarmak için çalışmaların devam edeceği belirtildi.
Nallıhan Kuş Cenneti'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen Foto Safari Yarışması'nda ödül töreni düzenlendi.
Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen ödül törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, eski milletvekili ve Doğa Koruma Vakfı Başkanı Nevzat Ceylan katıldı.
Törende dereceye girenlere ödülleri verildi. Foto safariye katılanların çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.
Nevzat Ceylan, Nallıhan'ın doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek herkesi ilçeye beklediklerini söyledi.