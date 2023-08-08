Nallıhan'da Şehit Zafer Çalışkan Aile Destek Merkezi'nden Kermes
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Şehit Zafer Çalışkan Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen kermeste kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi ve sertifikaları verildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Derneğine bağlı Şehit Zafer Çalışkan Aile Destek Merkezi, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerle kermes düzenledi.
Ayhan Sümer Kültür Merkezinde Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ın katılımıyla açılan kermeste ikinci eğitim dönemi sonunda hazırlanan eserler sergilendi.
Engelli kursiyerlerin sevinci ve heyecanının dikkat çektiği programda kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: AA / Taner Demir - Kültür Sanat