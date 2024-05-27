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'Nakkaşın Fırçasından' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

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Üsküdar'da yer alan Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'ndeki öğrencilerin ve eğitimcilerin düzenlemiş olduğu 'Nakkaşın Fırçasından' isimli sergi açıldı. Sergide, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin ve eğitimcilerin yaklaşık 1 yıllık çalışmaları yer aldı. Sergi, 3 ay boyunca sanatseverlere kapılarını açık tutacak.

'Nakkaşın Fırçasından' sergisi sanatseverlerle buluştu

-Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi tarafından düzenlenen 'Nakkaşın Fırçasından' adlı sergi açıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da yer alan Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'ndeki öğrencilerin ve eğitimcilerin düzenlemiş olduğu 'Nakkaşın Fırçasından' isimli sergi açıldı.

Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi tarafından düzenlenen 'Nakkaşın Fırçasından' isimli sergi sanat severlerle buluştu. Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin ve eğitimcilerin yaklaşık 1 yıllık çalışmaları sergide yer aldı. Birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı sergiye, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi sorumlusu Muhammer Semih İrteş, Eğitmenler Sevgi İrteş, Mamure Öz, sanat severler ve tüm öğrenciler katıldı. Kokteyl ile başlayan sergi katılımcıların yapılan eserleri gezmesiyle devam etti. Ayrıca, 'Nakkaşın Fırçası' adlı sergi, 3 ay boyunca sanatseverlere kapılarını açık tutacak.

Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi sorumlusu Muhammer Semih İrteş, "Burası Mimar Sinan yapısı, Nurbanu Valide Sultan Külliyesi'nin tekke binası. Geçmişte burada ilim sohbetleri, dini bilgiler sohbetler yapılırken, eğitimler verilirken bugün de tenzih sanatlar üzerine çalışmalar yapılıyor. Bugün tenzih sanatların bir sergisi içerisindeyiz. Eğitmiş olduğumuz talebelerle birlikte bu sergi yapılıyor. Bu sergideki hocalarımız, baş hocamız Mamure Öz hanımefendi ve Sevgi İrteç'ten ibarettir. Burada hem tezhip sanatlarıyla ilgili çalışmalar yaparken, aynı zamanda da geleneksel yapılarımızın iç tezyinatları, kalem işleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar tabi çok profesyonel boyutta" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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