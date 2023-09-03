Mersin'in Mut İlçesi Sertavul Yaylasında, Yayla ve Yörük Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı. Şenlik Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi katkılarıyla Mut Sertavul yaylası Pazar yerinde gerçekleştirildi. Şenliğe, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yörük derneklerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mut Geleneksel 15. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği coşkuyla kutlandı

Mersin'in Mut İlçesi Sertavul Yaylasında, Yayla ve Yörük Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı

MERSİN - Mersin'in Mut İlçesi Sertavul Yaylasında, Yayla ve Yörük Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şenlik Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi katkılarıyla Mut Sertavul yaylası Pazar yerinde gerçekleştirildi. Şenliğe, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yörük derneklerinden temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte ilk olarak Sertavul Yaylasını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç bir konuşma yaptı. Koç, kendilerini yalnız bırakmadıkları için uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür etti.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, "Rabbim daha ne büyük zaferler yaşattı bizlere bundan sonrada Türk yurdundan Türk kelimesini hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuza kadar yolunda gidip, Cumhuriyeti en yüksek noktalara taşıyabilmek için beraber mücadele edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Selam olsun Sultan Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum iyi eğlenceler" dedi.

Konuşmaların ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Rıza Yılmaz ve Aylin Dinçer türküleriyle vatandaşı coşturdu.