Mustafa Ceceli, Kahramanmaraş Fuarı'nda Konser Verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın 23'üncü gününde şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konsere, Kahramanmaraşlı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Ceceli, konsere katılanlara teşekkür etti.

Aile Yılı kapsamında "Ailecek Fuardayız" temasıyla düzenlenen fuar, konserler, alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, yöresel lezzetler ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 31 Ağustos'a kadar devam edecek.