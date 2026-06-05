Muş'ta 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi açıldı

Muş'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan yılsonu sergisinde, 773 kursta eğitim alan 12 bin 511 kursiyerin hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Muş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında hazırlanan yılsonu sergisi açıldı. Kent genelinde açılan 773 kursta eğitim alan 12 bin 511 kursiyerin el emeği ürünleri sergide beğeniye sunuldu. Muş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel serginin açılış programı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, halk eğitimi merkezlerinin toplumun her kesimine eğitim imkanı sunduğunu söyledi. Altay, "Halk eğitim merkezimiz 2025-2026 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. Bu süreçte 773 kurs açılmış. Kurslarımızdan 12 bin 511 vatandaşımız fayda Kursiyerlerimizin 7 bin 373'ü kadınlardan 5 bin 138'i de erkeklerden oluşmuştur. Bu rakamlar halk eğitimin faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaştığını ve vatandaşlarımızın tarafından büyük bir ilgi gördüğünü göstermektedir" dedi.

Müdür Altay, mesleki ve teknik kurslarla vatandaşların iş gücüne katılımını desteklemeyi, sosyal ve kültürel kurslarla ise kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Okuma yazma kurslarımıza 459 vatandaşımızın katılması eğitimde fırsat eşitliğinin güçlenmesi açısından son derece kıymetli bir çalışma olarak kayda geçmiştir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz sergide göreceğimiz her bir eser, sabrın, emeğin, azmin ve öğrenme isteğinin somut bir ürünüdür. Burada sergilenen çalışmalar, kursiyerlerimiz Ortaya koyduğu değerli emeklerin yanı sıra öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin özverili çalışmalarını da göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde; öğrenen, üreten ve gelişen bireyleri yetiştirmek için hayat boyu öğrenme faaliyetlerimizi güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, giyim, nakış ve çeşitli alanlardaki ürünleri inceleyen katılımcılar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Emniyet Müdür Vekili Bülent Ulutürk, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı