Muratpaşa Belediyesi Yöreler Renkler Festivali Başlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, türküler, halaylar ve horonlarla dolu bir haftaya ev sahipliği yapacak. Festivalde Sabahat Akkiraz, Koliva ve Kardeş Türküler gibi ünlü müzik grupları da sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin 25 Eylül – 1 Ekim günlerinde düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali, türkülere, halaylara, horonlara ev sahipliği yapacak. Açılışında Sabahat Akkiraz'ın sahne alacağı festivalde, Karadenizli müzik grubu Koliva ve Kardeş Türküler de yer alacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'da bulunan 72 yöre, kültür, hemşeri, yardım ve dayanışma derneğiyle birlikte düzenlediği Yöreler Renkler Festivali'nin yedincisi, 25 Eylül – 1 Ekim günlerinde gerçekleştirilecek. Bir hafta sürecek festival, bu yıl "Türkiye'miz Hepimizin" sloganıyla gerçekleştirilecek. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda festival için kurulacak stantlarda yörelerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtma ve birbirleriyle kaynaşma imkanı bulacak.

Festivalin açılışı, İç Anadolu Gecesiyle olacak. Gecede Hüseyin Uğurlu'nun ardından Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz sahne alacak. Akkiraz'ın konseri saat 20.30'da başlayacak.

Festivalin ikinci günü ise Marmara ve Ege bölgelerine ayrıldı. Gecede "Yunus Emre'den Aşık Veysel'e" isimli repertuvarıyla İlke Türkdoğan sahne alacak.

Festivalin üçüncü günü düzenlenecek Doğu Anadolu Gecesi, Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle başlayacak. Gecede İhsan Güvercin ve Serpil Efe sahnede olacak.

28 Eylül'de Akdeniz Gecesi düzenlenirken, sahnede Abdullah Gencer ve İsmail Çakır yerlerini alacak. 29 Eylül'de düzenlenecek Karadeniz Gecesi'nde Koliva, 30 Eylül'deki Güneydoğu Gecesi'nde ise Kardeş Türküler sahnede olacak.

Festival, 1 Ekim'de Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernekten oluşacak Komşu Ülkeler Gecesi'yle son bulacak. Festivalin son gecesinde Cenk Bosnalı dinleyiciyle buluşacak.