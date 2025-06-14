Murat Karahan ve Mehmet Öz'den Washington'da Unutulmaz Gösteri

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Opera sanatçısı Murat Karahan, ABD'de kalp cerrahı Mehmet Öz ile birlikte bir gösteri gerçekleştirdi. İkili, Washington Büyükelçiliği'nde yapılan etkinlikte piyano performansı sergiledi.

ABD'deki etkinlikte opera sanatçısı Murat Karahan, piyano çalan kalp cerrahı Mehmet Öz'e kısa süre eşlik etti.

ABD'de çeşitli etkinliklere katılmak üzere bulunan opera sanatçısı Murat Karahan, Mehmet Öz ile yaptığı gösteriyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında gerçekleşen etkinlikten paylaşılan videoda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörlüğü görevine atadığı Türk kalp cerrahı Mehmet Öz piyano çalarken Karahan'ın ona kısa bir süre eşlik ettiği görüldü.

İkilinin yaptığı kısa gösteri alkışlarla misafirlerin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Washington'da bulunan değerli sanatçımız Murat Karahan'ı ve bazı sanatsever misafirlerimizi Büyükelçiliğimizde ağırladık." ifadelerine yer verildi.

Türk opera sanatçısı Murat Karahan, 15 Haziran'da yerel saat ile 18.00'de Washington'daki tarihi Lincoln Anıtı önünde düzenlenecek açık hava opera konserinde sahne alacak.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Kültür Sanat
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