8 Aralık'ta vizyona girecek filmde unutulmaz sanatçı Murat Göğebakan'ın Burak Sevinç canlandırıyor.

Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden oluyor.

'Ben Sana Aşık Oldum' ve 'Vurgunum' şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Murat Göğebakan'ın mücadelesinden yola çıkılarak hazırlanan filmin yönetmenliğini Ali Ayyıldız üstlenirken, senaryosu Ali Ayyıldız, Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak imzası taşıyor.

Murat Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç'e, Tuvana Türkay ve Hande Soral eşlik ettiği filmin oyuncu kadrosunda Merve Kansu, Necmi Yapıcı, Feride Çetin, Levent Tülek, Durukan Çelikkaya, Faruk Pakiş, Güney Kılınç yer alıyor.

Kral FM'in medya sponsoru olduğu film milyonların kalbindeki yeri hiç eksilmeyen, adı halen ve daima 'sevda' ile anılan Göğebakan'ın hayata tutunma hikayesini, başarı müzik yolculuğunu ve aşk ile olan sınavlarını anlatıyor.

'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' 8 Aralık'ta sinemalarda.