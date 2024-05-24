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Muğla'nın Datça ilçesinde Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı

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Datça Kültür Sanat Dayanışması öncülüğünde, Datça Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde kültür sanat etkinlikleri, yazar ve okuyucu buluşmaları, konserler ve gösteriler yer alacak.

Muğla'nın Datça ilçesinde Can Yücel Kültür Sanat Festivali başladı.

Datça Kültür Sanat Dayanışması öncülüğünde, Datça Belediyesinin katkılarıyla "göç" temasıyla gerçekleştirilen festivalin açılış töreni, İskele Mahallesi Atatürk Kent Parkı'nda yapıldı.

İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek festivalde kültür sanat etkinlikleri, yazar ve okuyucu buluşmalarının yanı sıra konser, müzik dinletileri ve gösteriler yer alacak.

Festivalde sanatçı Suavi de konser verecek.

26 Mayıs'ta sona erecek festivalde yiyecek, içecek, el emeği ve yöresel ürünlerin olduğu stantlar da bulunuyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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