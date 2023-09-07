Muğla'nın Dalaman ilçesinde Çöğmen İncir Festivali düzenlendi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Çöğmen İncir Festivali'nde Türk Halk Müziği sanatçısı Ayşe Dinçer konser verdi. Festival, Dalaman'ın tarım, turizm ve kültür şehri olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Karakuş'un konuşmasıyla sona erdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Çöğmen Mahallesi'nde "Çöğmen İncir Festivali" yapıldı.

Belediyenin organizasyonuyla düzenlenen festivalde Türk Halk Müziği sanatçısı Ayşe Dinçer konser verdi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve çok sayıda vatandaş konsere ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Karakuş, Dalaman'ın tarım, turizm ve kültür şehri olduğunu, bu tarz etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini ifade etti.