Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası 2025 yılı hedeflerini açıkladı: KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor
Merkez Bankası 2025'te KKM uygulamasını sonlandıracak
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce Trabzon'da yaşanmış
Kazakistan'da düşen uçakla ilgili Türkiye detayı: 3 gün önce yaşanmış
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
İsrailli Bakan'dan kan donduran açıklama: Onların da icabına bakacağız
Moskova'ya giden Esma Esad izole edildi, kimseyle görüştürülmüyor
Esma Esad'la ilgili dikkat çeken iddia: Kimseyle görüştürülmüyor

Muğla'da Mevlana'nın Vefat Yıldönümü İçin Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi

Muğla'da Mevlana'nın Vefat Yıldönümü İçin Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da, Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla düzenlenen Şeb-i Arus töreninde semazen gösterisi ve çeşitli konuşmalar yapıldı.

Muğla'da Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751'inci yılı dolayısıyla Şebiarus töreni düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde, Konyalılar Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla İl Tarım Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca semazen gösterisi sunuldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, bu topraklardaki kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulmasında, medeniyetin inşa edilmesinde, yeşertilmesinde ve bugünlere kadar gelmesinde Mevlana'nın eserlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarının Yunus Emrelerin, İbn-i Arabilerin, Hacı Bayram-ı Velilerin, Mevlanaların ve daha nice gönül sultanının aşkla, sevgiyle, muhabbetle, birlikle, beraberlikle yoğurduğu topraklar olduğunu vurgulayan Akbıyık, bu eşsiz irfan birikiminin Anadolu'da kardeşlik ikliminin kurulmasında ve bu toprakların bir barış yurdu olmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Akbıyık, Hazreti Mevlana'nın yolunda yürüyen gönül insanının, onun öğretilerini yaymaya ve yaşatmaya devam ettiğini dile getirdi.

Mevlana'nın eserleri ve sözlerinin her zaman yol gösterici olduğunu belirten Akbıyık, "Hangi dilden konuşursan konuş, hangi renkten olursan ol, aşkta ve insanlıkta birdir bütün diller ve renkler. İşte bu yüzden onun felsefesi, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın kalbine dokunmaya devam ediyor." dedi.

Konyalılar Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Erol Kütahya ise Hz. Mevlana'nın Allah aşkı ve insan sevgisiyle Konya'da vücut bulduğunu söyledi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür eden Kütahya, Mevlana'nın, yaşamı boyunca gönülleri ve beldeleri aydınlattığını ifade etti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Kültür Sanat
img

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
img

Meclis'te 'sapık' tartışması! Çıplak arama iddiası ortalığı karıştırdı
img

İnan Kıraç 87 yaşında evlendi, kızı harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te AK Partili Zengin ile DEM Partili Gergerlioğlu arasında 'sapık' tartışması
Meclis'te 'sapık' tartışması! Çıplak arama iddiası ortalığı karıştırdı
İmzaların atılması an meselesi: Fatih Terim'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
İmzaların atılması an meselesi! Yeni adresine çok şaşıracaksınız
Kız istemeye gitti: Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Kerem Aktürkoğlu evleniyor
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak

Son Dakika Haberleri

17.17 saat anlamı nedir? 17 17 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? Kızılcık Şerbeti kim öldü, dizide ölen 4 kişi kim? Kızılcık Şerbeti Fatih öldü mü, Fatih diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Doğa öldü mü, Doğa diziden ayrılıyor mu? 16.16 saat anlamı nedir? 16 16 saat aşk anlamı 2025! Kızılcık Şerbeti Sönmez öldü mü, Sönmez diziden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü, Nilay diziden ayrılıyor mu? Osman Sezener kimdir? MasterChef Osman Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Kızılcık Şerbeti Görkem öldü mü, Görkem diziden ayrılıyor mu? 15.15 saat anlamı nedir? 15 15 saat aşk anlamı 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.