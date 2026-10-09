Haberler

Muğla'da GSB yurdu gençleri Gelin Tanış Olalım gezisinde Vali Akbıyık'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da GSB yurdu gençleri Gelin Tanış Olalım gezisinde Vali Akbıyık'ı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Gençlik Yılı 2026 kapsamında GSB yurtlarında kalan gençler için düzenlenen Gelin Tanış Olalım Gezileri'nde öğrenciler bir araya geldi. Gezinin ilk durağı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık oldu; gençler ardından kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıdı.

Muğla Gençlik Yılı 2026 kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan gençlerin kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları amacıyla "Gelin Tanış Olalım Gezileri" gerçekleştirildi.

Muğla'da üniversite hayatına yeni başlayan gençlerin kenti daha yakından tanımalarını, sosyal ve kültürel yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen gezilerde, GSB yurtlarında kalan öğrenciler bir araya geldi.

Program kapsamında gençlerin ilk durağı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık oldu. Ziyaretin ardından öğrenciler, Muğla'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Muğla Gençlik Yılı 2026 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle gençlerin kente aidiyet duygularının güçlendirilmesi, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve Muğla'nın kültürel zenginliklerini yakından keşfetmeleri hedefleniyor.

Yetkililer, gençlerin kenti tanımalarına ve sosyal hayata uyum sağlamalarına katkı sunan etkinliklerin önemine dikkat çekerek, Muğla'nın gençlerle daha da güzelleştiği mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

Pansiyonda esrarengiz ölümler! Ekipler böyle müdahale etti
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor

Tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi

İBB davasının firari isminin Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim

Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine dev zam
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu