Muğla'da düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması kazananları belli oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl eğitim temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda İranlı Ali Rastroo birinci oldu. Yarışmaya 65 ülkeden 412 eser sahibi bin 324 adet karikatürle katılım sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda kazananlar belli oldu. 'Eğitim' konulu yarışmada birincilik ödülünü İranlı Ali Rastroo alırken, Polonyalı Emil Idzikowski ikinci, Kazakistanlı Galym Boranbayev ise üçüncü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl eğitim temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. Uluslararası Karikatür yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Amerika, Meksika, Japonya, Fransa, İtalya, Polonya, İran, Hırvatistan, İspanya olmak üzere 65 ülkeden 412 eser sahibi bin 324 adet karikatürle katıldı.

Yarışmanın birincilik ödülünü İranlı Ali Rastroo kazanırken, Polonyalı Emil Idzikowski ikinci, Kazakistanlı Galym Boranbayev ise üçüncü oldu. Bin 324 karikatürü değerlendirmeye alan jüride; ünlü karikatüristler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Ahmet Önel ile mizah yazarı Savaş Ünlü yer aldı.

Yarışmada 18 yaş altı ödülünü İzmir'den İlayda Katfar ve Sinop'tan Deniz Nur Aktaş aldı. Balıkesir'den Önder Önerbay da 'Necati Abacı Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Belçika'dan Luc Vernimmen, İstanbul'dan Musa Gümüş ve Balıkesir'den Ahmet Esmer'e ise mansiyon ödülü verildi.