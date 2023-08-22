Muğla'da bir festivalde sergilenen heykelin başı çalındı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde sergilenen bir bronz heykelin başı ve sarkaçları çalındı. Heykelin başı gölde bulundu.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, düzenlenen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'ndeki 'Kuşlar' isimli sergide yer alan sanatçı Ender Güzey'e ait bronz heykelin başı ve sarkaçları kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 50 bin Euro'luk eserin başı gölde bulundu.

Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı'na ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde 18- 20 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapıldı. Bodrum'da yaşayan Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları da festival kapsamında 'Kuşlar' isimli bir sergi açtı. Sergide yer alan Güzey'e ait 30 kilogram ağırlığındaki bronz heykelin başı ve heykelin diğer parçası sarkaçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dün gece saatlerinde çalındı. Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi.

HEYKELİN BAŞI BULUNDU

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalınan heykelin parçalarını bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, ekiplerce çalınan parçaların baş kısmı gölde bulundu. Bulunan parça sanatçı Ender Güzey'e teslim edildi. Diğer parçaların bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.