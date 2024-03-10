Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 6. Hamsi Şöleni düzenlendi

Güncelleme:

Muğla Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 6. Hamsi Şöleni'nde 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı. Şölende horon oynandı ve vatandaşlara yöresel tarhana çorbası ikram edildi. Programa Muğla Valisi, AK Parti Muğla Milletvekili ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldı.

Muğla'da gerçekleştirilen "6. Hamsi Şöleni"nde 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

Muğla Karadenizliler Derneğince Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen şölende, katılımcılar horon oynadı.

Yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirildikten sonra ekmek arasına konularak vatandaşlara dağıtıldı. Balık dağıtılan stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlara yöresel tarhana çorbası da ikram edildi.

Karadeniz bölgesi sanatçılarının da sahne aldığı programda, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Her kültürden insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Karakaş, Karadeniz ve Ege kültürünü buluşturmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Milletvekili Karadeniz AK Parti Muğla Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sultangazi adayı Hüseyin Aydoğan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultangazi belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Şahinbey adayı Yakup Koca kimdir? Saadet Partisi Sultanbeyli adayı Muhammet Fetullah Bülbül kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Oğuzeli adayı Yılmaz Melet kimdir? Saadet Partisi Silivri adayı Mahmut Hamdemirci kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Silivri belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarıyer adayı Ahmet Gözcü kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sarıyer belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nurdağı adayı Müslüm Denizhan kimdir? Saadet Partisi Sancaktepe adayı Abdulkadir Arslan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pendik adayı İsmail Haskul kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Pendik belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Maltepe adayı Nuri Tüfekçi kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Maltepe belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Küçükçekmece adayı Mustafa Kurdaş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Küçükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kartal adayı Murat Çeker kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kartal belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Nizip adayı Yusuf Güler kimdir? Saadet Partisi Kağıthane adayı Halid Özgür Atak kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kağıthane belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadıköy adayı Recep Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Kadıköy belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title