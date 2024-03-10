Muğla'da 6. Hamsi Şöleni düzenlendi

Muğla'da gerçekleştirilen "6. Hamsi Şöleni"nde 5 ton balık pişirilerek dağıtıldı.

Muğla Karadenizliler Derneğince Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen şölende, katılımcılar horon oynadı.

Yaklaşık 5 ton hamsi, ızgara ve tavalarda pişirildikten sonra ekmek arasına konularak vatandaşlara dağıtıldı. Balık dağıtılan stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlara yöresel tarhana çorbası da ikram edildi.

Karadeniz bölgesi sanatçılarının da sahne aldığı programda, vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Muğla Karadenizliler Derneği Başkanı Celal Karakaş, yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Her kültürden insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirten Karakaş, Karadeniz ve Ege kültürünü buluşturmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.