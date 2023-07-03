Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği 'eğitim' konulu uluslararası karikatür yarışmasının ödül töreni, 7 Temmuz Cuma günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılacak. Yarışmaya 65 ülkeden 412 eser sahibi katıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4. kez düzenlediği 'eğitim' konulu uluslararası karikatür yarışmasının ödül töreni, 7 Temmuz Cuma günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılacak.

Muğla Büyükşehir'in uluslararası karikatür yarışmasına Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Amerika, Meksika, Japonya, Fransa, Kazakistan, İtalya, Polonya, Belçika, İran, Hırvatistan, İspanya olmak üzere 65 ülkeden 412 eser sahibi, bin 324 adet karikatürle katıldı. Eğitim konulu uluslararası karikatür yarışmasında İran'dan Ali Rastroo birinci, Kazakistan'dan Galym Boranbayev ikinci olurken Belçika'dan Luc Vernimmen de üçüncü oldu.

Karikatür yarışmasında İstanbul'dan Musa Gümüş, Balıkesir'den Ahmet Esmer ve Eskişehir'den Mehmet Zeber mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada 18 Yaş Altı Ödülü'nü İzmir'den İlayda Katfar ve Sinop'tan Deniz Nur Aktaş kazanırken; Balıkesir'den Önder Önerbay da 'Necati Abacı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 7 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te düzenlenecek ödül törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yanı sıra birçok sanatseverin katılması bekleniyor.