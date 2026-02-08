Haberler

Mudurnu'da köylüler "Birikme Geceleri"nde buluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köylüler, asırlardır süregelen 'Birikme Geceleri' geleneğinde bir araya geldi. Gençlerin sergilediği doğaçlama oyunlar ve halk dansları etkinliği, köylerin sorunlarını tartışmak için bir fırsat sundu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köylüler asırlardır sürdürülen "Birikme Geceleri" geleneğinde bir araya geldi.

Sürmeli, Delice ve Bayramlık köylerinde yaşayanlar, "Birikme Geceleri" geleneği için buluştu.

Bayramlık köyünde çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılar, yöresel ağızla sergilenen doğaçlama orta oyunları ve halk oyunları gösterilerini izledi.

Etkinlikte köylerin ortak sorunları ele alındı, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, köylüler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları güçlendirildi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Kültür Sanat
