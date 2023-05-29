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Müdür Bircan ve Başkan Suer, ilçede devam eden çalışmaları inceledi

Müdür Bircan ve Başkan Suer, ilçede devam eden çalışmaları inceledi

Kültür Sanat Haberleri

Bilecik İl Kültü ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede gerçekleştirilen kültür merkezi çalışmalarını yerinde inceledi. Müdür Bircan ve Başkan Suer, ilçede devam eden kültür merkezi, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkilerden bilgi aldı.

Bilecik İl Kültü ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçede gerçekleştirilen kültür merkezi çalışmalarını yerinde inceledi.

Müdür Bircan ve Başkan Suer, ilçede devam eden kültür merkezi, sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkilerden bilgi aldı. Başkan Suer Müdür Bircan'a ziyaretinden ve ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Gölpazarı her anlamda bir birinden güzel proje ve yatırımlarla altın çağını yaşıyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendiye, Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan Beyefendiye ilimizin gururu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kıymetli il müdürümüzden bu gün devam eden yatırımlar için ek bütçenin de müjdesini aldık. Gölpazarı 28 Mayıs Pazar günü ritmini bozmuyor. Durmak yok yola devam İnşallah diyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Hayri Suer Gölpazarı Bilecik Kültür Sanat Haberler

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