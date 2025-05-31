Mudanya'da İlk Kez 'Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali' Başladı

Mudanya'da İlk Kez 'Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali' Başladı
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Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen ilk 'Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali', kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalde zeytin ve yöresel ürünler stantları, atölyeler ve söyleşiler yer aldı.

Mudanya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen "Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali" başladı.

Festivalin kortej yürüyüşü, Tirilye Kültür Merkezi önündeki tarihi çınar ağacından başlayarak, İskele Caddesi'nde tamamlandı ve Mudanya Halk Dansları Grubu'nun sahilde gösteri yaptı.

Yerel üretici stantlarında zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, yöresel lezzetler ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Festivalde, zeytin çiçeği boyama, sabun yapımı, seramik ve uçurtma atölyeleri düzenlendi.

Ayrıca zeytin ve zeytincilik üzerine düzenlenen söyleşilerde, sürdürülebilir üretim ve kalite konuları konuşuldu.

Festival, Mudanya'nın kültürel ve tarımsal mirasını ön plana çıkararak, üreticilere destek olmayı ve bölgenin zeytincilik geleneğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Kültür Sanat
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