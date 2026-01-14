Haberler

Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Muallak" oyunu sahnelenecek

Muallak isimli tek perdelik oyun, 27-29 Ocak tarihlerinde Edirne Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Oyun, insanın içsel çelişkilerini ve tüketim alışkanlıklarını eğlenceli bir dille ele alıyor.

"Muallak" oyunu, Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede sergilenecek oyun, aynı sözcüklerle farklı cümleler kurulmasını, ne söylenenden çok nasıl davranıldığının önemli olduğunu, insanın kendisiyle olan çelişkilerini, düşünmeden sorgulamadan tüketmeyi, aynı şeylere baştan başlamayı ve her seferinde bir sıkışmışlık, arafta kalma halini ele alıyor.

Murat Taşkent'in kaleme aldığı ve yönettiği tek perdelik oyunda Begüm Atak, Can Yılmaz ve Ihlara Yener, senaryoyu eğlenceli bir dil ve komik bakış açısıyla bir ilişki üzerinden sahneye taşıyor.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahnelediği "Muallak", 27-29 Ocak'ta saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
