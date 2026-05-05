Trabzon'da "German ve Martha" tiyatro oyunu sahnelendi

Rusya'nın Mayakovsky Moskova Akademik Tiyatrosu, 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Trabzon'da 'German ve Martha' adlı oyunu sergiledi. Oyun, ömür boyu süren bir aşk hikayesini sahneye taşıyor ve izleyicilerle bir söyleşi gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Leonid Andreev'in kaleme aldığı oyun Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yegor Kovalev'in yönetmenliğini yaptığı oyun, Leonid Andreev'in aynı adlı öyküsünden yola çıkarak ömür boyu süren şiirsel ve dokunaklı bir aşk hikayesini sahneye taşıyor.

Gecenin sonunda izleyicileri selamlayan oyuncular, daha sonra katılımcılarla söyleşi gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sivas Devlet Tiyatrosunca "Çayırın En Tuhaf Yuvası" adlı çocuk oyunu Sanat Evi'nde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Büyülü Ağaç" adlı kukla gösterisi ise Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda festivalin dördüncü gününde çocukların beğenisine sunuldu.

"Atık Malzemelerden Kostüm Tasarımı" atölyesinin de Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirildiği festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
