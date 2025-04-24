Moskova'da Geleneksel 'Paskalya Hediyesi' Festivali Başlıyor

RUSYA'nın başkenti Moskova, 30 Nisan tarihine kadar geleneksel hayır festivali ' Paskalya Hediyesi'ne ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Moskova, sanat objeleri, konserler, yardım etkinlikleri ve ustalık sınıflarıyla büyük bir festival alanına dönüşecek. Moscow Seasons projesi tarafından yürütülen etkinlik, Türkiye'den gelecek olan misafirleri bekliyor.

Rusya ve Moskova'yı tanımayı ve kültürünü keşfetmeyi hayal ediyorsanız, ' Paskalya Hediyesi' festival programı sizi bekliyor. Etkinlik programında hem yetişkinler hem de çocuklar kreatif, mutfak, botanik ve sanatsal ustalık sınıflarında hayal güçlerini yansıtma fırsatı bulacak.

Festival boyunca, Rusya'nın çok yönlü kültürel yaşamını daha yakından tanımanızı ve hissetmenizi sağlayacak birbirinden renkli tiyatro oyunları ve müzikal performanslarla dolu etkinlikler olacak. Ziyaretçiler oyunlar, sahne gösterileri, kapsamlı tiyatro ve müzikal performansları ile bahar tatili atmosferini deneyimleyebilecek.

Moskova'da ' Paskalya Hediyesi' festivalinde barınak hayvanlarıyla tanışabilir, onlara yardım edebilir ve hatta kendinize yeni bir tüylü arkadaş bile bulabilirsiniz. Konuklar ayrıca hayır kurumlarını destekleme ve özellikle bakıma muhtaç olanlara yardım etmek için katkıda bulunma fırsatına sahip olacaklar.

Geleneksel Paskalya ikramlarını tatma imkanı da sunan festival, farklı aromalı kulich (geleneksel paskalya ekmeği) türleri, perhiz yemekleri, ev yapımı Rus tatlıları ve hediyelik Paskalya ürünleri gibi yemekler içeriyor.

Festivalin genç ziyaretçileri için hazırlanan eğlenceli spor oyunları, kukla gösterileri, yaratıcı ustalık sınıfları ve yardımsever kuruluşların 'İyilik Dersleri' bu bayramı tüm çocuklar için unutulmaz kılmayı hedefliyor.