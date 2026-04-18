'Momentum' balesinin dünya prömiyeri Süreyya Operası'nda yapıldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, modern ve neoklasik dansın farklı yorumlarını bir araya getiren 'Momentum' adlı eserin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Dört genç koreografın eserleri seyirciyle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), modern ve neoklasik dansın dört farklı yorumunu bir araya getiren 'Momentum'un dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşan yapım, dört genç koreografın özgün eserlerini aynı sahnede topladı.

4 farklı neoklasik ve modern bale koreografisinden oluşan 'Momentum'un dünya prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi. İzleyicilerin beğenisine sunulan yapımda, 'Unison', 'Interwoven', 'Kurgu' ve 'Köçekçe: Bir Rapsodi' adlı koreografiler ilk kez seyirciye sunuldu. 'Unison' Ebru Cansız'ın koreografisi ve Camille Saint-Saens'in müziğiyle, 'Interwoven' Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Antonin Dvorak'ın müziğiyle, 'Kurgu' Çiğdem Erkaya Öztürk'ün koreografisi ve Antonio Vivaldi ile Johann Sebastian Bach'ın müzikleriyle, 'Köçekçe: Bir Rapsodi' ise Alper Marangoz'un koreografisi ve Ulvi Cemal Erkin'in müziğiyle hazırlandı. Kostüm tasarımlarının Gizem Betil'e ait olduğu eserlerin ışık tasarımlarını ise Bersan Baş yaptı.

Momentum, 19, 24 ve 27 Nisan'da Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
