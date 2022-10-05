Mısır'da Mevlit Kandili hazırlıkları
Kültür Sanat Haberleri
Mısır'ın Feyyum kentinde, Mevlit Kandili dolayısıyla satışa sunulmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi hız kesmeden devam ediyor.
Mısır'ın Feyyum kentinde, Mevlit Kandili dolayısıyla satışa sunulmak üzere tatlı ve şekerleme üretimi hız kesmeden devam ediyor. Mısırlılar, Hazreti Muhammed'in doğumu nedeniyle idrak edilen Mevlit Kandillerinde "Tatlı alma ve birbirlerine tatlı hediye etme" geleneğini sürdürüyor. Tatlılar üretim tesislerinde hazırlandıktan sonra satış için dükkanlara dağıtılıyor.
Kaynak: AA / Adam Abdullftah - Kültür Sanat