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Geleneksel çömlekçilik minik ellerde hayat buldu

Geleneksel çömlekçilik minik ellerde hayat buldu
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Samsun Müzesi'nde Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen çömlek yapım atölyesinde çocuklar, seramik sanatçısı Asena Kaşıkçı rehberliğinde çamura şekil vererek geleneksel çömlekçilik sanatını deneyimledi.

Samsun Müzesi'nde düzenlenen çömlek yapım atölyesinde minikler, çömlek sanatının inceliklerini öğrenirken çamura kendi elleriyle şekil verdi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, seramik sanatçısı Asena Kaşıkçı rehberliğinde çömlekçi çarkıyla tanıştı. Atölyede çamurun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar olan süreci deneyimleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinlik boyunca çamura şekil vermeye çalışan minikler, tabak, bardak ve çeşitli objeler yaparak el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Çocuklar hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de geleneksel çömlekçilik sanatını yakından tanıdı.

Seramik sanatçısı Asena Kaşıkçı, "Kültür Yolu Festivali'nde çocuklarla birlikte çömlek deneyimliyoruz. Küçükten büyüğe çocuklara çömlek çalışması yapıyoruz. Burada eğlenceli vakit geçiriyorlar. Çömlekçilik, şu anda yeni var olan bir sanat olmadığı için 10 bin yıldır var olan bir sanattır. Biz de modern dünyada bu sanatı yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Atölyeye katılan çocuklar ise kendi yaptıkları eserleri inceleyerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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