Minik öğrenciler polis abileri unutmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Polis Demet Sezen Anaokulu öğrencileri hazırladıkları gösteriler ile polis abilerini unutmayarak, günlerini kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla il genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştirilirken, Efeler ilçesinde bulunan Şehit Polis Demet Sezen Anaokulu öğrencileri de polis abilerini unutmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte şehitler için dua edildi. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit; "Kahraman ve gazi polis teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümünü gönülden tebrik ediyorum. Milli Eğitim camiası olarak bugünün sevincine, gururuna, onuruna ortak olmak adına il genelindeki bütün okullarımız, yanlarındaki polis merkezlerimize bir dizi ziyaretler düzenleyerek hem dualarımızı hem de sevgimizi onlarla paylaşmak istedik. Çocuğun olduğu yerde güzellik ve gelecek vardır. Bu güzelliğin devam etmesi, korunması ve geleceğe daha güçlü bir şekilde inşa edilmesi adına bu hazırlamış olduğumuz programa katılmış olmanız bizleri onurlandırdı" dedi.

Etkinlikte söz alan Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ise "Bugün teşkilatımızın kuruluşunun 181. yıldönümünü kutlamaktayız. Bu bize ayrı bir onur ve mutluluk vermektedir. Ancak bilirsiniz ki, mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Sizlerin bize olan bu desteği, ilgisi ve sevgisi bizim mutluluğumuzu, gücümüzü katbekat artırmaktadır. Şehitlerimizden Demet Sezen'in adının verildiği bu anaokulunda düzenlenen bu etkinlik bizim için ayrı bir anlam ve önem arz etmektedir. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ana sınıfı öğrencileri 'vatan' şiirini okudu. Ardından minikler, polis abileri için hazırladıkları gösteriyi sahneledi. Miniklerin dans gösterisi beğeni toplarken, protokol üyeleri ve veliler tarafından ayakta alkışlandı. Aşure ikramı ile etkinlik sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı