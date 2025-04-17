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Minik Öğrenciler Kültür Şenliğinde Buluştu

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Bolu'da 'Kültürüne Değer Katan Çocuklar' projesi etkinlikleri başladı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin bir araya geldiği şenlikte, halk oyunları, Hacivat-Karagöz orta oyunu gibi geleneksel performanslar sergilendi. Etkinlikler, Bolu'nun kültürel mirasını öğrencilere tanıtmayı hedefliyor.

Minik öğrenciler kültür şenliğinde buluştu

BOLU - Bolu'da, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini bir araya getirerek kültürel etkileşimi ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen "Kültürüne Değer Katan Çocuklar" projesi etkinlikleri başladı.

Bolu'da öğrencilere kültürel mirasın, değerlerle buluşturularak geleceğe taşınmasını hedefleyen "Kültürüne Değer Katan Çocuklar" projesi Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başladı. Proje kapsamında anaokulu ve ilkokulunda eğitim-öğretim gören toplam 15 okuldan 33 öğretmen ve 868 öğrenci rol alacak. Bugün başlayan etkinliklerde öğrenciler tarafından halk oyunları, Hacivat-Karagöz orta oyunu, maniler, türkülerle ritim performansları gibi geleneksel kültürel ögelerin yer aldığı gösteriler sergiledi. Ayrıca etkinlikte, öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları Geleneksel Türk El Sanatları sergisi ise büyük beğeni topladı. Dönem sonuna kadar devam edecek etkinliklerde öğrenciler Bolu'nun tarihi yapılarından geleneksel Türk mutfağına, kadar pek çok kültürel miras unsurunu yakından tanıma fırsatı bulacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Kültür Sanat
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