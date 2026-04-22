Minik Ela Naz, valilik koltuğuna oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, makamını temsili olarak ilkokul öğrencisi Ela Naz Bodur'a devretti.

Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü kapsamında makamını temsili olarak Şehit İlhan Varank İlkokulu öğrencisi Ela Naz Bodur'a devretti.

Valilik makamına oturan minik Ela Naz Bodur, kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerine il ile ilgili çeşitli talimatlar verdi. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette, çocukların özgüveni ve yönetime katılım bilinci ön plana çıktı.

Ziyarete Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Okul Müdürü Mahbiye Karasu ile öğretmen Helen Roza Aba da katıldı.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı devir teslim, hem çocuklar hem de protokol üyeleri için unutulmaz anlara sahne oldu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı