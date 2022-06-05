"Minik arkeologlar" Yaşayan Şehir Müzesi'nde arkeolojik kazı yaptı - Haberler

Bilecik'te, çocuklar Müze Akademi Etkinlikleri kapsamında arkeolojik kazı gerçekleştirdi.

Yaşayan Şehir Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, toprak altına konulmuş kiremit, vazo, tabak ve eski paraları bulmaya çalıştı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'ın da katıldığı etkinlikte, çocuklar bulduğu kalıntılarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bilecik Başkan Vekili Subaşı, Bilecik Belediyesi Müze Akademi Etkinlikleri kapsamında güzel projelerin çocukların beğenisine sunulduğunu anımsattı.

Bahçelievler Mahallesinde bulunan yerleşkede yapılan kazı ile yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait yaşam izlerine ulaşıldığını hatırlatan Subaşı, "Bizler de bu düşünceden yola çıkarak böyle bir etkinlik yaptık ve çocuklarımızın daha bilinçli bir şekilde büyümeleri ve nerede yaşadıklarını bilmesini sağlamayı amaçladık. Çok güzel bir ilgi oldu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.