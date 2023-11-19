Mimar İsmail Oğuz Karakuş, Mimarlar Odası Kırıkkale İl Temsilcisi olarak yeniden seçildi

Mimar İsmail Oğuz Karakuş, tüm üyelerin desteğini alarak Mimarlar Odası Kırıkkale İl Temsilcisi olarak yeniden göreve seçildi. Yeni dönemde Karakuş liderliğindeki yönetim kurulu, Kırıkkale şehrinin gelişimi ve mimarlık projelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mimarlar Odası Kırıkkale İl Temsilciliği seçimlerine tek liste halinde giren mimar İsmail Oğuz Karakuş, tüm üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Mimar İsmail Oğuz Karakuş, tüm üyelerin desteğini alarak Mimarlar Odası Kırıkkale İl Temsilcisi olarak yeniden göreve seçildi. Yeni dönemde Karakuş liderliğindeki yönetim kurulu, Kırıkkale şehrinin gelişimi ve mimarlık projelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Karakuş ve ekibi, şehrin kimliğini ve gelişimini mimarlar aracılığıyla şekillendirmeyi hedefleyerek, sıkı bir çalışma sözü verdi.

Başkan İsmail Oğuz Karakuş, yapılan seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, şehrin planlanması sırasında ortaya çıkan haksız rekabetlere ve yanlış uygulamalara karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini söyledi. Yeni dönemde, şehrin estetik ve fonksiyonel gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını aktardı.

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hareket ederek şeffaf ve adil bir planlama süreci yürütme taahhüdünde bulunan Karakuş, "Şehrimizin mimari dokusunu korumak, estetik ve fonksiyonel bir planlama ile geleceğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Haksız rekabetlere ve yanlış uygulamalara karşı sert bir dilde duracağız" dedi.

Başkan Karakuş, yeni düzenlemelerin yapılması için gerekli tüm adımları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte en hızlı şekilde atacaklarını ve şehirdeki mimari kaliteyi yükseltmek için çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca, meslektaşlarının görüşlerine ve katkılarına önem vereceklerini belirterek, şehir planlamasında katılımcı bir yaklaşım benimseyeceklerini kaydetti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mimar Ahmet Varlı ise Ticaret Odası'nın her zaman mimarların yanında olduğunu ve şehrin kimliğinin gelişimini mimarlarının belirlediğini ifade etti.

Mimar İsmail Oğuz Karakuş'u tebrik eden Varlı, bundan sonraki tüm dönemlerde mimar meslektaşlarını birçok yerel yönetimde görmeyi arzu ettiğini belirtti. Varlı, Kırıkkaleli genç mimarlardan daha aktif ve şehrin yönetiminde daha çok söze sahip olmalarını istediğini ve bunun için her zaman mimar meslektaşlarının yanında olduğunu dile getirdi.

Yönetim Kurulu asil listede İsmail Oğuz Karakuş, Abdullah Koç, Yunus Özcan ve Mehmet Alperen Çakmak, yedek lisede ise, Ahmet Pehlivan, Zeynep Çelik, Hüseyin Çalışkan, Gül Zelyurt ve İzem Begüm Kayalak yer aldı. - KIRIKKALE