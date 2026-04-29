Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin hayatı araştırma konusu oldu

Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin hayatı araştırma konusu oldu
Denizli'de lise öğrencileri, hazırladıkları örnek projeyle Milli Mücadelenin yerel kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe'nin hayatını yeniden gündeme taşıdı.

Denizli'de lise öğrencileri, hazırladıkları örnek projeyle Milli Mücadelenin yerel kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe'nin hayatını yeniden gündeme taşıdı.

Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Bilim Fuarı çalışması kapsamında hazırladıkları proje ile Tavas'ın önemli tarihi şahsiyetlerinden Köpekçi Nuri Efe'nin izini sürdü. Felsefe öğretmeni Dr. Yüksel Marım danışmanlığında yürütülen çalışmada öğrenciler Selin Helvecılar, Melike Yılmaz ve Nazlı Höl, Tavas ilçesinde kapsamlı saha araştırması gerçekleştirdi.

Araştırma kapsamında öğrenciler, Tavas'ta bulunan Köpekçi Nuri Efe Anıtı'nı, tarihi evini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca Tavas Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunarak tarihi kayıtlar üzerinde çalışma yaptı.

Projenin sözlü tarih bölümünde ise yerel araştırmacı ve yazar Muhammet Kahraman ile görüşmeler gerçekleştirildi. Samanlık Mahallesi sakinlerinden Köpekçi Nuri Efe'ye ilişkin yerel hafıza, anlatılar ve hatıralar derlendi. Öğrenciler ayrıca Samanlık Mahallesi ve Tavas meydanında yürüyerek ilçenin kültürel atmosferini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Dr. Muhammet Oğur, bu tür projelerin öğrencilerin yaşadıkları coğrafyanın tarihini öğrenmeleri, aidiyet duygusu geliştirmeleri ve kültürel mirasa sahip çıkmaları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda saha çalışmalarının artarak devam edeceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
