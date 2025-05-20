Millet bahçesinde uçurtma şenliği düzenlendi

Millet bahçesinde uçurtma şenliği düzenlendi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde uçurtma şenliği düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde uçurtma şenliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bahar ayını fırsat bilen Spor AŞ, uçurtma şenliği ile çocukları ve ailelerini doğayla buluşturdu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, aileler ve çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye tarafından malzemeleri temin edilen uçurtmaları neşeyle yapan çocuklar ve aileleri, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
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