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Mevlit Kandili'ne hazırlanan Sana kenti yeşile büründü

Kültür Sanat Haberleri

Yemen'in başkenti Sana Mevlit Kandili kutlamalarına hazırlanıyor.

Yemen'in başkenti Sana Mevlit Kandili kutlamalarına hazırlanıyor.

Uzun yıllardır krizlerle boğuşan Sana, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit kandili hazırlıkları nedeniyle yeşile büründü.

Yeşil bayraklarla süslenen kentte bazı Yemenliler araçlarını yeşile boyatıyor.

Geceleri ise yeşil ışıklarla donatılan şehrin caddeleri adeta karnaval yerini andırıyor.

Kaynak: AA / Mohammad Hamoud - Kültür Sanat

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