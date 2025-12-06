Mevlana'yı anma törenleri, Karaman'daki yürüyüşle başladı

MEVLANA'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Karaman'da Mader-i Mevlana Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından Mevlana'nın annesi ile ağabeyinin mezarının bulunduğu Mevlevi tekkesinde dua okundu.

Hz. Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, 7 Aralık'ta başlayıp, 17 Aralık'taki Şeb-i Arus gecesiyle son bulacak. Bu yıl, anma törenlerinin ilk programı Karaman'da başladı. Mader-i Mevlana Yürüyüşü ile başlayan programda Mevlana'nın annesi ile ağabeyinin mezarının bulunduğu Mevlevi tekkesinde dua okundu. Çocuk semazenler de sema gösterisi düzenledi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve il protokolü katıldı. Burada konuşan Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Karaman'da bir ilk olarak Şeb-i Arus'un vuslatın 752'nci yıl dönümü Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın takdirleriyle bugün başlamış oldu. Bu Karaman tarihinde bir ilk. Mader-i Mevlana Mümine Hatun annemiz ilimizin bağrında asırlardır yatıyor. Mevlana hazretlerinin hatırası şehrimizin, beldelerimizin sokaklarında yankılanıyor" dedi.