Metro İstanbul, lise öğrencileriyle birlikte resim atölyesi düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Levent istasyonunda lise öğrencileri ve sanatçı Birim Erol'u bir araya getirdi. Toplam 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte gençler, 100 yıl sonra hayal ettikleri dünyayı çizdi.

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Levent İstasyonu'nda lise öğrencileri ile sanatçı Birim Erol'u bir araya getirerek bir resim atölyesi düzenledi.

Levent İstasyonu'nda iki farklı oturumla düzenlenen etkinliğe İstanbul'un çeşitli ilçelerinden toplam 40 lise öğrencisi katıldı. Sanatçı Birim Erol'un etkinliğe dair yaptığı bilgilendirmenin ardından öğrenciler; sprey, pastel ve akrilik boyaları kullanarak 100 yıl sonra nasıl bir dünya hayal ettiklerini müzik eşliğinde tuvallere yansıttı.

ÇİZİLEN RESİMLER İSTASYONLARDA SERGİLENECEK

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, metroların kentin birer yansıması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Etkinliklerimiz ile yukarıdaki cıvıl cıvıl dünyayı metrolara ve istasyonlarımıza taşıyoruz. Bugün Levent istasyonumuzda gençleri kullanacakları malzemeler ve tarzları konusunda tamamen özgür bırakarak yüz yıl sonra nasıl bir dünya hayal ettiklerini sorarak kendi hayallerini eğlenerek ve çizerek tuvale yansıtabilecekleri bir alan açtık. Bir yandan da metro duvarları özellikle grafiticilerin çok gözde mekanıdır. Buna normalde izin veremiyoruz ancak bugün duvarlarımızı kaplayarak istediklerini yazabileceklerini söyledik. Gençler en çok özgürlük istiyor. Biz de bu konuda onlara küçük de olsa bir özgürlük sağlamak istedik. Yolcularımız da istasyondan geçerken etkinliğimizin bir parçası oldular. Burada çizilen bütün eserleri istasyonlarımızda sergileyerek İstanbullular ile buluşturacağız."

Metro İstanbul yolcularının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe istasyondan geçmekte olan Gazeteci Emre Kongar ve Tiyatro Oyuncusu Tuğrul Çetiner de ziyaret etti.