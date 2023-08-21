Mersin Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Sanatçılarla Kutluyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen sanatçılar Sunay Akın ile Ali Altay'ı Mersinlilerle buluşturacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Bu yılki etkinliklerimizle hem zaferimizi anmak hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Sanatın gücüyle buluşarak, Sunay Akın ve Ali Altay gibi kıymetli sanatçılarımızın katılımıyla bu anlamlı günü kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Sunay Akın'ın "Yüz Yüze" adlı gösterisi ve Ali Altay konseriyle kutlayacak. 31 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak kutlama programında sevilen sanatçılar Sunay Akın ve Ali Altay, Mersinlilerle bir araya gelecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kutlama programına ilişkin şunları söyledi:

"Millet olarak bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kazandığımız, tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biri olan, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ordumuz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde zaferle sonuçlanan büyük bir mücadele verdi. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık aşkını ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği bir dönüm noktasıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın, milli değerlerimize sahip çıkmanın ve vatan sevgisinin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Türk milleti olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de her türlü zorluğun üstesinden gelecek güce ve iradeye sahibiz. Bu duygularla ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Tüm halkımızı kıymetli sanatçılarımız Sunay Akın ve Ali Altay'ın katılımıyla düzenleyeceğimiz kutlama programına bekliyoruz."