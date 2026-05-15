Mersin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Mersin Kültür Yolu Festivali'nin 6. gününde konserler, geleneksel el sanatları atölyeleri ve çocuk etkinlikleri düzenlendi.

Festivalde Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Müzik Atlası" konserinde şef Ahmet Baran yönetiminde Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası aynı sahneyi paylaştı.

Mersin Deniz Müzesi'nde yapılan "Akdeniz'de Bahar" konserinde ise piyanoda Tuğçe Göksal, soprano Serin Saybaşlı, alto Ayşe Pınar Balay ve tenor Erhan Kaya sahne aldı.

Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen bez dokuma atölyesinde de katılımcılar geleneksel dokuma tekniklerini deneme fırsatı yakaladı.

Usta eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyede, dokuma sanatının geçmişten bugüne uzanan kültürel mirası katılımcılarla paylaşıldı.

Galeride geleneksel Türk el sanatlarının örneklerinden olan iğne oyası düzenlenen atölyede tanıtıldı.

Festival kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de devam ediyor. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen çocuk bez dokuma atölyesinde çocuklar, geleneksel dokuma sanatını uygulamalı çalışmalarla yakından tanıdı.

Mersin Arkeoloji Müzesi uzmanları rehberliğinde gerçekleştirilen "Kültür Koruyucuları" etkinliğinde ise öğrenciler, tarihi eserleri yakından inceledi.

Festival, 17 Mayıs'a kadar devam edecek.