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Gülnar ilçesinde "Kültür ve Kaynaşma Şenliği" düzenlendi

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Mersin'in Gülnar ilçesindeki Taşoluk Mahallesi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen Kültür ve Kaynaşma Şenliği'nde çocuklar çuval yarışı yaptı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Taşoluk Mahallesi'nde "Kültür ve Kaynaşma Şenliği" düzenlendi.

Mahallenin Güneşli mevkisinde bu yıl 11'ncisi organize edilen şenliğe, ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği şenlikte çocuklar, çuval yarışı yaptı.

Etkinliklere katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
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