Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikalinin prömiyerini yapacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikalini ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'den yapılan açıklamaya göre, iki perdelik müzikalin prömiyeri 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov'un, rejisini Bora Severcan'ın üstleneceği eserin koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Özgür Adam İnanç, ışık tasarımını Dursun Tarı Deniz yapacak.

Sanatçılar Hakan Aysev, Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin'in dönüşümlü olarak sahneye çıkacağı eserde, MDOB orkestrası ve bale sanatçıları da görev alacak.

İlk kez seyirciyle buluşturulacak eser, 3 Mart ve 5 Mart'ta yeniden gösterime sunulacak.