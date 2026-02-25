Haberler

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Kiss Me Kate" müzikalinin prömiyerini yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikalini ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Kiss Me Kate" müzikalini ilk kez sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'den yapılan açıklamaya göre, iki perdelik müzikalin prömiyeri 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Hashımov'un, rejisini Bora Severcan'ın üstleneceği eserin koro şefliğini Oksana Ignatenko Böllü, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Özlem Topuz, koreografisini Özgür Adam İnanç, ışık tasarımını Dursun Tarı Deniz yapacak.

Sanatçılar Hakan Aysev, Volkan Severcan, Sibel Nazlı Alptekin, Ferda Yetişer, Dilara Yanar, Sezgin Hamızoğlu, Hüsamettin Özçelik, Ayşe Pınar Balay, Serin Saybaşılı, Mehmet Erkoç, Bilal Doğan, Kerem Yaman, Ziya Büyükarslan, Ragıp Ufuk Kasar, Hakan Yıldız, Erhan Kaya, Alp Akça, Talat Tolga Erden, Ercüment Şirin ve Levent Yetkin'in dönüşümlü olarak sahneye çıkacağı eserde, MDOB orkestrası ve bale sanatçıları da görev alacak.

İlk kez seyirciyle buluşturulacak eser, 3 Mart ve 5 Mart'ta yeniden gösterime sunulacak.???????

Kaynak: AA / Serkan Avci
'Kabe'de hacılar hu der Allah' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı

Salonu ayağa kaldıran sözler! Akıma Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız

Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Dünyanın konuştuğu 'ihanet' iddiası! Hedefteki isimden açıklama var

Dünyanın konuştuğu "ihanet" iddiası! Hedefteki isimden açıklama var
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu! İlk antrenmanına çıktı

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak

Görüntüler geldi! Bu iddia doğruysa yakında ortalık fena karışacak
Mehmet Ali Erbil-Gülseren Ceylan çiftinden beklenmedik karar! 7 ayda bitti

Olaylı çiftten beklenmedik karar! 7 ayda bitti