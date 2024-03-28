Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Evita Müzikali'ni sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Evita Müzikali"nin prömiyerini gerçekleştirdi.

Librettosunu Tim Rice'ın yazdığı, Andrew Lloyd Webber'in müzikleri ile hazırlanan müzikalin prömiyeri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın'ın rejisörlüğü ile orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orkhan Hashimov'un üstlendiği müzikalin koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Eserde dekor tasarımı Özlem Topuz, kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz ve koreograf tasarımı Emre Karaca imzası taşıyor.

Kapalı gişe sahnelenen müzikalde eski Arjantin devlet başkanlarından Juan Peron'un eşi Eva Peron'un hayatı anlatıldı.

Prömiyere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.