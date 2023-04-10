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Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Dünya Şarkıları' konseri verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Dünya Şarkıları" konseri verecek

Kültür Sanat Haberleri

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Dünya Şarkıları" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Dünya Şarkıları" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 11 Nisan saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Feryal Türkoğlu, sanatçılar Ferda Yetişer ve Melahat İsmailova'nın sahne alacağı konserde, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Türkçe eserler seslendirilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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