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Erdemli ilçesinde Yörüklere özgü ürünler sergilendi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Yörükler' sergisinde, Yörüklere ait geleneksel giysiler, kıl çuvallar ve dokuma tezgahları sergilendi. Katılımcılara yöresel yemekler ikram edilirken halk oyunları gösterisi sunuldu. Sergiye milletvekili, kaymakam ve belediye başkanı da katıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Yörüklere özgü ürünler "Maarifin Kalbinde Yörükler" adlı sergide bir araya getirildi.

Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen sergi, Tömük Mahallesi Yeşildere mevkisine kurulan kıl çadırlarda ziyaretçileri ağırladı.

Sergide, Yörüklere ait geleneksel giysiler, kıl çuvallar ve dokuma tezgahları sergilendi.

Katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu.

"Maarifin Kalbinde Yörükler" sergisine, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz de katıldı.

Kaynak: AA
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