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Aylar süren emek sahnede alkış aldı

Aylar süren emek sahnede alkış aldı
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Mersin'de Dans Antrenörü İlknur Canberk'in öğrencileriyle hazırladığı yıl sonu bale gösterisi, sanatseverlerden tam not aldı. Gösteride klasik balenin zarafeti sergilenirken, Canberk dansın disiplin ve adanmışlık gerektirdiğini vurguladı.

Mersin'de Türkiye Dans Federasyonu Dans Antrenörü ve Dans Hakemi İlknur Canberk'in öğrencileriyle hazırladığı yıl sonu bale gösterisi, sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından sahneye çıkan öğrenciler, performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Yenişehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen yıl sonu bale gösterisinde farklı yaş gruplarından öğrenciler sahne aldı. Klasik balenin zarafetini ve disiplinini yansıtan gösteriler, salonu dolduran davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gösterinin ardından değerlendirmelerde bulunan Canberk, sahnede öğrencilerinin sergilediği performansın aylar süren emeğin karşılığı olduğunu söyledi. Gösteri öncesinde kuliste büyük bir heyecan yaşandığını belirten Canberk, "Perde açılıp öğrencilerimi sahnede gördüğüm an, aylar süren emeğin karşılığını alıyoruz. Bir eğitmen için en büyük mutluluk, öğrencilerinin sahnede birer yıldız gibi parladığını görmektir" dedi.

Balenin yalnızca estetik bir sanat dalı olmadığını vurgulayan Canberk, "Benim için bale ve dans, kelimelerin bittiği yerde başlayan bir kendini ifade etme biçimi. Dışarıdan sadece estetik ve akıcı görünür ancak arkasında büyük bir disiplin, matematik ve adanmışlık vardır. Çocuk yaşta sahneyle tanıştığım gün, bu sanatın bir parçası olacağımı ve bunu gelecek nesillere aktarmak istediğimi anladım" ifadelerini kullandı.

Dans etmek için hiçbir zaman geç olmadığını da sözlerine ekleyen Canberk, "Dans sadece kusursuz yeteneklere ait bir alan değildir. Hareket etmeyi seven, müziği hisseden herkes dans edebilir. Bale erken yaşta disiplin gerektirse de modern dans, caz dansı ve yetişkin balesi gibi birçok branş her yaşa açıktır. İlk adımı atan herkes bedeninin ve ruhunun özgürleştiğini hissedecektir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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